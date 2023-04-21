З думкою про братів по розуму: створено нову гібридну методику пошуку екзопланет

Новий підхід дозволив виявити газового гіганта на орбіті сусіднього світила HIP 99770

Людство за весь час свого існування намагається знайти істоти, які хоч чимось нагадують нас самих. Вважається, що подібні істоти можуть жити на екзопланетах, схожих за розмірами та властивостями на Землю.

Поки що у цьому напрямі робляться лише перші кроки, але вони вже дають певні результати. Так, міжнародний колектив планетологів розробив гібридний підхід для пошуків великих екзопланет, який поєднує прямі спостереження за такими світами та пошуки непрямих ознак їхнього існування у світінні батьківських зірок.

Про це повідомила прес-служба американської обсерваторії Кека.

"Наш підхід кардинальним чином змінює те, як ми шукаємо та вивчаємо екзопланети. Прямі спостереження за ними дуже цікаві, проте їх вести дуже важко і довго, оскільки найчастіше вони закінчуються безрезультатно. Комбінація із прямих спостережень та астрометрії дозволяє нам чітко визначати ті зіркові системи та ті регіони в них, де потрібно шукати екзосвіти», — заявив доцент університету штату Техас у Сан-Антоніо (США) Тейн Каррі, чиї слова наводить прес-служба обсерваторії Кека.

Новий підхід, за його словами, дозволив виявити газового гіганта на орбіті сусіднього світила HIP 99770.

Розробка підходу стала можливою, оскільки за останні два десятиліття астрономи накопичили масив астрометричних даних завдяки роботі європейських зондів Hipparcos та GAIA, що відстежують коливання у світінні та положенні на небі кількох сотень мільйонів світил. Каррі та його колеги припустили, що отримані цими апаратами знімки можна використовувати для визначення зрушень у спектрі світіння зірок, породжених великими екзопланетами.

Сказано – зроблено: вчені проаналізували частину знімків, зібраних Hipparcos та GAIA, та виявили характерні періодичні зрушення у структурі спектру прилеглої зірки HIP 99770, віддаленої від Землі на 132 світлові роки. Коливання у світінні цього світила вказують на присутність на її орбіті великого аналога Юпітера, який був віддалений від світила приблизно 16-17 разів далі, ніж Земля від Сонця.

Вчені скористалися цими підказками для пошуків екзопланети на орбіті HIP 99770 за допомогою потужного наземного телескопа Субару. Отримані ним знімки підтвердили присутність великого аналога Юпітера на околицях HIP 99770, а також допомогли вченим виміряти його масу — він у 14-16 разів важчий за найбільшу планету Сонячної системи, і вивчити його атмосферу. У цьому плані планета виявилася схожа на аналоги Юпітера, що обертаються навколо зірки HR 8799.

Таким чином, на думку Каррі та його колег, у найближчому майбутньому можна буде вивчати і менші екзопланети, схожі за розмірами та властивостями на Землю.

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