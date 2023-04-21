С мыслью о братьях по разуму: создана новая гибридная методика поиска экзопланет

Новый подход позволил обнаружить газового гиганта на орбите соседнего светила HIP 99770

Человечество за все время своего существования пытается найти существа, хоть чем-то напоминающих нас самих. Считается, что подобные существа могут жить на экзопланетах, похожих по размерам и свойствам на Землю.

Пока что в этом направлении делаются только первые шаги, но они уже дают определенные результаты. Так, международный коллектив планетологов разработал гибридный подход для поисков крупных экзопланет, сочетающий прямые наблюдения за такими мирами и поиски косвенных признаков их существования в свечении родительских звезд.

Об этом сообщила пресс-служба американской обсерватории Кека.

"Наш подход кардинальным образом меняет то, как мы ищем и изучаем экзопланеты. Прямые наблюдения за ними очень интересны, однако их вести очень тяжело и долго, так как чаще всего они заканчиваются безрезультатно. Комбинация из прямых наблюдений и астрометрии позволяет нам четко определять те звездные системы и те регионы в них, где нужно искать экзомиры", — заявил доцент университета штата Техас в Сан-Антонио (США) Тейн Карри, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории Кека.

Новый подход, по его словам, позволил обнаружить газового гиганта на орбите соседнего светила HIP 99770.

Разработка подхода стала возможной, так как за последние два десятилетия астрономы накопили массив астрометрических данных благодаря работе европейских зондов Hipparcos и GAIA, отслеживающих колебания в свечении и положении на небе нескольких сотен миллионов светил. Карри и его коллеги предположили, что полученные этими аппаратами снимки можно использовать для определения сдвигов в спектре свечения звезд, порожденных крупными экзопланетами.

Сказано – сделано: ученые проанализировали часть снимков, собранных Hipparcos и GAIA, и обнаружили характерные периодические сдвиги в структуре спектра близлежащей звезды HIP 99770, удаленной от Земли на 132 световых года. Колебания в свечении этого светила указывают на присутствие на ее орбите крупного аналога Юпитера, который был удален от светила примерно в 16-17 раз дальше, чем Земля от Солнца.

Ученые воспользовались этими "подсказками" для поисков экзопланеты на орбите HIP 99770 при помощи мощного наземного телескопа Субару. Полученные им снимки подтвердили присутствие крупного аналога Юпитера в окрестностях HIP 99770, а также помогли ученым измерить его массу — он в 14-16 раз тяжелее крупнейшей планеты Солнечной системы, и изучить его атмосферу. В этом отношении планета оказалась похожа на аналоги Юпитера, вращающиеся вокруг звезды HR 8799.

Таким образом, по мнению Карри и его коллег, в ближайшем будущем можно будет изучать и менее крупные экзопланеты, похожие по размерам и свойствам на Землю.

Напомним о еще одном недавнем прорыве ученых: впервые в истории создана искусственная черная дыра.