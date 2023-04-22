Ученые нашли способ заживлять раны в три раза быстрее: помогло электричество

Новая технология имеет большой потенциал

Использование электричества позволило ускорить процесс заживления ран на коже. Новая технология может значительно упростить жизнь пожилым людям или пациентам с сахарным диабетом.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе ученых из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Фрайбургского университета в Германии.

"Наше открытие метода, помогающего заживлять раны в три раза быстрее, может кардинально изменить ситуацию для диабетиков и пожилых людей, в частности, которые часто страдают от не заживающих ран", — отметила руководитель проекта Мария Асплунд.

Концепция новой технологии основывается на старой гипотезе о том, что клетки кожи могут целенаправленно двигаться по направлению электрических полей. А для того, чтобы проверить, как это можно использовать на практике, они создали небольшой чип, на котором расположили участки искусственной кожи.

Как оказалось при использовании электричества раны заживали в три раза быстрее, чем без его использования.

Подобные результаты они получили и при моделировании диабетических ран.

"Мы рассмотрели модели ран при диабете и выяснили, может ли наш метод быть эффективным даже в этих случаях. Мы увидели, что когда мы имитируем диабет в клетках, раны на чипе заживают очень медленно. Однако с помощью электрической стимуляции мы можем увеличить скорость заживления, чтобы пораженные диабетом клетки почти соответствовали здоровым клеткам кожи", — объяснила Асплунд.

В дальнейшем команда планирует более подробно изучить то, как разные типы клеток кожи реагируют на электричество, что позволит им научиться эффективно сканировать раны и адаптировать электростимуляцию для более эффективного заживления.

Как сообщалось ранее, ученые научили мышей отращивать "рога", это может помочь человечеству научиться регенерировать утраченные конечностей.