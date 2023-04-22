Вчені знайшли спосіб загоювати рани втричі швидше: допомогла електрика

Нова технологія має великий потенціал

Використання електрики дозволило прискорити процес загоєння ран на шкірі. Нова технологія може значно спростити життя людям похилого віку або пацієнтам з цукровим діабетом.

Про це йдеться у спільному пресрелізі вчених із Технологічного університету Чалмерса у Швеції та Фрайбурзького університету у Німеччині.

"Наше відкриття методу, що допомагає загоювати рани втричі швидше, може кардинально змінити ситуацію для діабетиків і людей похилого віку, зокрема, які часто страждають від ран, що не гояться", — зазначила керівник проєкту Марія Асплунд.

Концепція нової технології ґрунтується на старій гіпотезі про те, що клітини шкіри можуть цілеспрямовано рухатися у напрямку електричних полів. А для того, щоб перевірити як це можна використовувати на практиці, вони створили невеликий чіп, на якому розташували ділянки штучної шкіри.

Як виявилося під час використання електрики рани гоїлися втричі швидше, ніж без його використання.

Подібні результати вони отримали і під час моделювання діабетичних ран.

"Ми розглянули моделі ран при діабеті та з’ясували, чи може наш метод бути ефективним навіть у цих випадках. Ми побачили, що коли ми імітуємо діабет у клітинах, рани на чіпі гояться дуже повільно. Однак за допомогою електричної стимуляції ми можемо збільшити швидкість загоєння, щоб уражені діабетом клітини майже відповідали здоровим клітинам шкіри", — пояснила Асплунд.

Надалі команда планує детальніше вивчити те, як різні типи клітин шкіри реагують на електрику, що дозволить їм навчитися ефективно сканувати рани та адаптувати електростимуляцію для більш ефективного загоєння.

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