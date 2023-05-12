"Подводное шоссе древнего мира": в Хорватии под водой обнаружена дорога, которой 7 тысяч лет (видео)

Дорога находится на глубине около 5 метров

Подводные глубины пока что скрывают от человечества не меньше загадок, чем земля в местах, где люди селились задолго до нашей эры.

Одним из подтверждений подобного предположения стала находка, которую обнаружили подводные археологи из Задарского университета в Хорватии, пишет "Популярная механика".

Так, в результате исследований ученые нашли затонувшие руины 7000-летней дороги, которая когда-то соединяла древний искусственный массив суши с хорватским островом Корчула. По аналогии с найденной в Израиле древнеримской дорогой ученые в шутку дали ей прозвище "подводного шоссе древнего мира".

Дорога проходит на глубине 5 метров в наносных отложениях на затопленных археологических раскопках Солине, искусственном массиве суши и неолитическом поселении на острове Корчула, и наряду с несколькими другими артефактами принадлежала исчезнувшей морской культуре, известной как Хвар, которая занимали эту территорию в эпоху неолита.

По радиоуглеродному анализу сохранившейся древесины, найденной в ходе последней кампании, все поселение было датировано примерно 4900 годами до нашей эры.

Но еще большим сюрпризом стало обнаружение под водой линейной дороги шириной 4 метра из каменных плит. Люди ходили по этой дороге почти 7000 лет назад.

"В ходе подводных археологических исследований затопленного неолитического городища Солине на острове Корчула археологи обнаружили дорогу, которая соединяла затонувшее доисторическое поселение хварской культуры с побережьем острова Корчула", — говорится в заявлении Задарского университета.

Также команда обнаружила среди подводных руин фрагменты жерновов, кремневых лезвий и каменных топоров. Все они проливают свет на загадочный народ Хвар, который впервые появился на островах и побережьях северо-восточной части Адриатического моря около 7000 лет назад.

Издание поясняет, что Корчула является частью архипелага в Адриатике, который когда-то был частью континента. Прибрежные долины Динарских гор начали затапливаться в результате таяния ледяной шапки Земли после 12 000 г. до н.э., а к 6000 г. до н.э. архипелаг примерно достиг своей нынешней конфигурации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о находке, возраст которой составляет 3500 лет: речь идет о кинжале, найденном в соседней с Украиной Польше.