"Підводне шосе стародавнього світу": у Хорватії під водою виявлено дорогу, якій 7 тисяч років (відео)

Дорога знаходиться на глибині близько 5 метрів

Підводні глибини поки що приховують від людства не менше загадок, ніж земля у місцях, де люди селилися задовго до нашої ери.

Одним із підтверджень подібного припущення стала знахідка, яку виявили підводні археологи із Задарського університету у Хорватії, пише "Популярна механіка".

Так, в результаті досліджень вчені знайшли руїни 7000-річної дороги, яка колись з’єднувала стародавній штучний масив суші з хорватським островом Корчула. За аналогією зі знайденою в Ізраїлі давньоримською дорогою вчені жартома дали їй прізвисько "підводного шосе стародавнього світу".

Дорога проходить на глибині 5 метрів у наносних відкладах на затоплених археологічних розкопках Соліні, штучному масиві суші та неолітичному поселенні на острові Корчула, і поряд з декількома іншими артефактами належала зниклій морській культурі, відомої як Хвар.

За радіовуглецевим аналізом деревини, що збереглася, знайденої в ході останньої кампанії, все поселення було датовано приблизно 4900 роками до нашої ери.

Але ще більшим сюрпризом стало виявлення під водою лінійної дороги завширшки 4 метри з кам’яних плит. Згідно з аналізом, люди ходили цією дорогою майже 7000 років тому.

"У ході підводних археологічних досліджень затопленого неолітичного городища Соліні на острові Корчула археологи виявили дорогу, яка з’єднувала затоне доісторичне поселення хварської культури з узбережжям острова Корчула", — йдеться у заяві Задарського університету, яку цитує видання.

Також команда виявила серед підводних руїн фрагменти жорнів, крем’яних лез та кам’яних сокир. Всі вони проливають світло на загадковий народ Хвар, який вперше з’явився на островах та узбережжях північно-східної частини Адріатичного моря близько 7000 років тому.

Видання пояснює, що Корчула є частиною архіпелагу в Адріатиці, який колись був частиною континенту. Прибережні долини Динарських гір почали затоплюватися в результаті танення крижаної шапки Землі після 12 000 до н.е., а до 6000 до н.е. архіпелаг приблизно досяг своєї нинішньої конфігурації.

Раніше "Телеграф" розповідав про знахідку, вік якої складає 3500 років: йдеться про кинжал, знайдений у сусідній з Україною Польщі.