Солнцу нужно немного успокоиться: астросиноптики предупреждают о новой магнитной буре

Солнце с каждым днем все больше и больше удивляет своим поведением

Уже сегодня выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца может ударить по Земле и вызвать незначительную магнитную бурю. Помимо негативных последствий от солнечного пятна AR3296 есть вероятность еще одного взрыва на Солнце, но от нестабильных магнитных нитей.

По данным астросиноптиков из солнечной лаборатории Spaceweather, извержение солнечных нитей может привести к огромным выбросам корональной массы (СМЕ) в космос, но когда это произойдет, точных дат специалисты не называют.

Солнечные магнитные нити – это облака ионизированного газа над солнечной поверхностью, чем-то напоминающие извилистые трубки. Чтобы проиллюстрировать, насколько мощное это явление, астросиноптики приводят пример геомагнитной бури 23-24 апреля, которая максимально увеличилась до уровня G4 (очень сильная). Она была вызвана извержением магнитной нити, а не пятном на Солнце.

Ресурс Tesis.xras сообщает, что по состоянию на 12:00 16 мая магнитные бури не зафиксированы и магнитосфера Земли не возбуждена. Она будет в состоянии покоя и следующие два дня, 17-18 мая.

Как уже отмечалось ранее, на Земле продлится 6 дней тишины. После чего прогнозируется магнитное возмущение 4 баллов мощности — 23 мая. За ней последует слабая магнитная буря, 24 мая, и она составит 5 баллов мощности. Однако 25 и 26 мая ослабнет до магнитного возмущения 4 балла.

В первом месяце лета ожидается два магнитных возмущения – 2 и 12 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученым удалось зафиксировать все солнечные пятна в течение апреля.