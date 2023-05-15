Земле грозит новая магнитная буря: чего ждать от солнечного пятна в ближайшее время

График магнитных бурь в мае не изменился

Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) уверены, что активность солнечного пятна AR3296 ослабла, но это не означает, что землянам не следует ожидать новой магнитной бури.

По данным солнечной лаборатории Spaceweather, слабая буря может поразить магнитное поле Земли уже 16 мая, а выброс корональной массы произошел 12 мая и потянул за собой нити магнетизма.

Но, если верить астросиноптикам из Gismeteo, то магнитных бурь следующие двое суток специалисты не прогнозируют, лишь будут происходить небольшие возмущения. Они будут колебаться от 1 до 3 баллов мощности.

Сайт Tesis.xras напоминает о графике магнитных бурь, в котором произошли достаточно значительные изменения для летнего месяца, но для майского — все остается на месте.

После тишины на Земле, которая продлится с 16 по 22 мая, ожидается магнитное возмущение 4 баллов мощности — 23 мая. Слабую майскую магнитную бурю астросиноптики прогнозируют на следующий день, 24 мая, и она достигнет 5 баллов мощности, но после нее, 25 и 26 мая, ослабнет до магнитного возмущения 4 балла.

Первое магнитное возмущение летом должно было состояться 2 июня. Двухдневная магнитная буря в июне предполагалась 4 и 5 июня, а на следующий день — магнитное возмущение. На сегодняшний день из четырех дат осталась только одна — магнитное возмущение 2 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученым удалось зафиксировать все солнечные пятна в течение апреля.