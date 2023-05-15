Землі загрожує нова магнітна буря: чого чекати від сонячної плями найближчим часом

Графік магнітних бур у травні не змінився

Фахівці з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) впевнені, що активність сонячної плями AR3296 ослабла, але це не означає, що землянам не слід чекати на нову магнітну бурю.

За даними сонячної лабораторії Spaceweather, слабка буря може вразити магнітне поле Землі вже 16 травня, а викид корональної маси відбувся 12 травня і потягнув за собою нитки магнетизму.

Але, якщо вірити астросиноптикам з Gismeteo, то магнітних бур наступні дві доби спеціалісти не прогнозують, лише відбуватимуться невеликі збурення. Вони коливатимуться від 1 до 3 балів потужності.

Сайт Tesis.xras нагадує про графік магнітних бур, в якому відбулись досить значні зміни для літнього місяця, але для травневого — усе залишається на місці.

Після тиші на Землі, яка триватиме з 16 по 22 травня, очікується магнітне збурення 4 балів потужності — 23 травня. Слабку травневу магнітну бурю астросиноптики прогнозують наступного дня, 24 травня, і вона сягне 5 балів потужності, але після неї, 25 та 26 травня ослабне до магнітного збурення 4 балів.

Перше магнітне збурення влітку мало відбутись 2 червня. Дводенна магнітна буря у червні передбачалась 4 та 5 червня, а наступного дня — магнітне збурення. Станом на зараз з чотирьох дат залишилось тільки одна — магнітне збурення 2 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вченим вдалось зафіксувати всі сонячні плями в продовж квітня.