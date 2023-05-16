Сонцю треба трошки заспокоїтись: астросиноптики попереджають про нову магнітну бурю

Сонце з кожним днем все більше і більше дивує своєю поведінкою

Вже сьогодні викид корональної маси (СМЕ) з Сонця може вдарити по Землі і викликати незначну магнітну бурю. Окрім негативних наслідків від сонячної плями AR3296 , є ймовірність ще одного вибуху на Сонці, але від нестабільних магнітних ниток.

За даними астросиноптиків з сонячної лабораторії Spaceweather, виверження сонячних ниток може призвести до величезних викидів корональної маси (СМЕ) в космос, але коли це станеться, точних дат фахівці не називають.

Сонячні магнітні нитки — це хмари іонізованого газу над сонячної поверхнею, чимось нагадують звивисті трубки. Щоб проілюструвати наскільки потужне це явище, астросиноптики наводять приклад геомагнітної бурі 23-24 квітня, яка максимально збільшилась до рівня G4 (дуже сильна). Вона була викликана виверженням магнітної нитки, а не плямою на Сонці.

Ресурс Tesis.xras повідомляє, що станом на 12:00 16 травня магнітних бур не зафіксовано і магнітосфера Землі не збуджена. Вона буде в стані спокою і наступні два дні, 17-18 травня.

Як зазначалось раніше, на Землі триватиме 6 днів тиші. Після чого прогнозується магнітне збурення 4 балів потужності — 23 травня. За нею піде слабка магнітна буря, 24 травня, і вона сягне 5 балів потужності. Однак 25 та 26 травня ослабне до магнітного збурення 4 балів.

У першому місяці літа очікується два магнітних збурення — 2 та 12 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вченим вдалось зафіксувати всі сонячні плями в продовж квітня.