Магнитная буря затягивается: появился обновленный прогноз

Землю сильно "поштормит" в ближайшее время

Хотя согласно прошлым прогнозам вторая половина июля должна была сопровождаться спокойной геомагнитной обстановкой, ситуация изменилась, и последняя магнитная буря запоздала и усилилась.

Об этом можно судить, исходя из данных сервиса Meteoagent, который оперирует информацией Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Напомним, что ранее обещали магнитную бурю 15 июля, она должна была стать последней в этом месяце. Однако 15 числа магнитное поле было спокойным, шторм запоздал, однако все же обрушится на Землю, при том будет длительнее.

Так, согласно свежим прогнозам:

16 июля ожидается магнитная буря силой в 5 баллов ;

ожидается магнитная буря силой в ; 17 июля возможны геомагнитные колебания силой в 4 балла;

18 июля может быть еще одна 5-бальная магнитная буря.

Календарь магнитных бурь на июль 2023

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов (K-index 5), — они уже могут оказывать незначительное влияние на работу спутников и электросетей. Хотя научно не доказано их влияние на организм человека, однако многие метеочувствительные люди утверждают, что чувствуют недомогание, головную боль, скачки давления и слабость во время магнитных бурь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как защититься от влияния магнитной бури.