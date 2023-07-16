Магнитная буря затягивается: появился обновленный прогноз
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Землю сильно "поштормит" в ближайшее время
Хотя согласно прошлым прогнозам вторая половина июля должна была сопровождаться спокойной геомагнитной обстановкой, ситуация изменилась, и последняя магнитная буря запоздала и усилилась.
Об этом можно судить, исходя из данных сервиса Meteoagent, который оперирует информацией Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Напомним, что ранее обещали магнитную бурю 15 июля, она должна была стать последней в этом месяце. Однако 15 числа магнитное поле было спокойным, шторм запоздал, однако все же обрушится на Землю, при том будет длительнее.
Так, согласно свежим прогнозам:
- 16 июля ожидается магнитная буря силой в 5 баллов;
- 17 июля возможны геомагнитные колебания силой в 4 балла;
- 18 июля может быть еще одна 5-бальная магнитная буря.
Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов (K-index 5), — они уже могут оказывать незначительное влияние на работу спутников и электросетей. Хотя научно не доказано их влияние на организм человека, однако многие метеочувствительные люди утверждают, что чувствуют недомогание, головную боль, скачки давления и слабость во время магнитных бурь.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как защититься от влияния магнитной бури.