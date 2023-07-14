Выброс с Солнца уже упал на Землю: какой мощности будет магнитная буря

Резкий удар СМЕ может привести к геомагнитным штормам и его могут почувствовать на себе даже не метеозависимые

По словам астросиноптиков, на Землю "летел" выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца, который был выброшен в космос 11 июля. Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждают о геомагнитных бурях на Земле, которые будут вызваны СМЕ.

Как сообщает сайт Spaceweather, резкого удара от СМЕ может быть достаточно, чтобы вызвать незначительные (слабые) шторма.

В то же время, ученые демонстрируют сверхмощную вспышку на солнце, которую почувствовал на себе космический корабль "Вояджер". Это событие произошло 14 июля 2023, как отмечают специалисты, на День взятия Бастилии.

Изображение солнечной вспышки класса X5.7 на День взятия Бастилии (слева) и CME (справа) на SOHO. Ослепительный "снег" на изображениях является результатом ударов энергичных протонов на космический корабль.

Изображение солнечной вспышки класса X5.7 на День взятия Бастилии (слева) и CME (справа) на SOHO. Ослепительный "снег" на изображениях является результатом ударов энергичных протонов на космический корабль.

Изображение солнечной вспышки класса X5.7 на День взятия Бастилии (слева) и CME (справа) на SOHO. Ослепительный "снег" на изображениях является результатом ударов энергичных протонов на космический корабль.

"Около 11:00 в Западной Европе, где во Франции проходили празднования Дня взятия Бастилии, спутники на околоземной орбите сообщили о солнечной вспышке класса X5.7. Через час энергетические частицы, ускоренные вспышкой, достигли нашей планеты. Протоны и электроны попадают в атмосферу и создают каскад излучения, достигающий вплоть до Земли — редкое " GLE " ", — говорят ученые.

Как добавляет ученый Клайв Дайер, люди, которые летали бы на коммерческих реактивных самолетах в высоких широтах, получили бы двойную дозу излучения.

После того, 15 июля 2000 года мощный взрыв вызвал на Земле экстремальную бурю 9 баллов.

"Солнце только село на восточное побережье Северной Америки, когда появились полярные сияния", — добавляют специалисты.

Красное полярное сияние над Траутменом, Северная Каролина, 15 июля 2000 г.

Между тем специалисты по солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь.

По словам астросиноптиков, в ближайшие дни землянам следует готовиться к двухдневному небольшому магнитному возмущению 4 баллов, которое состоится 14-15 июля.

После того на графике не предусмотрены магнитные бури или возмущения.

Магнитные бури в июле-августе 2023

А вот в августе, а именно 9 июля, возможно, возобновится магнитное возмущение 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.