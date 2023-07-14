Выброс с Солнца уже упал на Землю: какой мощности будет магнитная буря
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Резкий удар СМЕ может привести к геомагнитным штормам и его могут почувствовать на себе даже не метеозависимые
По словам астросиноптиков, на Землю "летел" выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца, который был выброшен в космос 11 июля. Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждают о геомагнитных бурях на Земле, которые будут вызваны СМЕ.
Как сообщает сайт Spaceweather, резкого удара от СМЕ может быть достаточно, чтобы вызвать незначительные (слабые) шторма.
В то же время, ученые демонстрируют сверхмощную вспышку на солнце, которую почувствовал на себе космический корабль "Вояджер". Это событие произошло 14 июля 2023, как отмечают специалисты, на День взятия Бастилии.
"Около 11:00 в Западной Европе, где во Франции проходили празднования Дня взятия Бастилии, спутники на околоземной орбите сообщили о солнечной вспышке класса X5.7. Через час энергетические частицы, ускоренные вспышкой, достигли нашей планеты. Протоны и электроны попадают в атмосферу и создают каскад излучения, достигающий вплоть до Земли — редкое " GLE " ", — говорят ученые.
Как добавляет ученый Клайв Дайер, люди, которые летали бы на коммерческих реактивных самолетах в высоких широтах, получили бы двойную дозу излучения.
После того, 15 июля 2000 года мощный взрыв вызвал на Земле экстремальную бурю 9 баллов.
"Солнце только село на восточное побережье Северной Америки, когда появились полярные сияния", — добавляют специалисты.
Между тем специалисты по солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь.
По словам астросиноптиков, в ближайшие дни землянам следует готовиться к двухдневному небольшому магнитному возмущению 4 баллов, которое состоится 14-15 июля.
После того на графике не предусмотрены магнитные бури или возмущения.
А вот в августе, а именно 9 июля, возможно, возобновится магнитное возмущение 4 баллов мощности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.