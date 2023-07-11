NASA прогнозирует удар: когда на Земле ждать магнитную бурю

В ближайшее время землянам может грозить выброс корональной массы (СМЕ), который будет являться причиной полярного сияния.

Пока солнечные пятна одно за другим загораются на светиле, на Землю скоро может "упасть" выброс корональной массы (СМЕ) из космоса.

Как сообщают специалисты по солнечной лаборатории Spaceweather, незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 13 июля.

Но, в то же время две станции, а именно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), дают разные результаты удара из космоса.

"NASA прогнозирует резкий удар, NOAA — чистый промах. В любом случае близкое столкновение может нарушить магнитное поле Земли и вызвать высокоширотное полярное сияние ", — добавляется на сайте.

Между тем специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь и сообщают, что в нем произошли изменения.

Если 13 июля должно произойти небольшое возмущение 4 баллов мощности, то на графике не осталось и упоминания о геоактивности на Земле.

Итак, до конца июля и в начале августа землянам не стоит готовиться к вероятным магнитным бурям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.