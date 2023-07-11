NASA прогнозує удар: коли на Землі чекати магнітну бурю

Найближчим часом землянам може загрожувати викид корональної маси (СМЕ), який буде причиною полярного сяйва

Поки сонячні плями одна за одною спалахують на світилі, на Землю скоро може "впасти" викид корональної маси (СМЕ) з космосу.

Як повідомляють фахівці з сонячної лабораторії Spaceweather, незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 13 липня.

Але, водночас дві станції, а саме Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) і Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), дають різні результати удару з космосу.

"NASA прогнозує різкий удар, NOAA – чистий промах. У будь-якому випадку близьке зіткнення може порушити магнітне поле Землі та спричинити високоширотне полярне сяйво", — додається на сайті.

Тим часом, фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras оприлюднили оновлений графік магнітних бур і повідомляють, що в ньому відбулись зміни.

Якщо 13 липня мало б відбутись невелике збурення 4 балів потужності, то на графіку не залишилось і згадки про геоактивність на Землі.

Тож, до кінця липня і на початку серпня землянам не варто готуватись до ймовірних магнітних бур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.