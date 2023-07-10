Збільшення спалахів на Сонці: чи є ймовірність магнітної бурі на Землі

На світилі по черзі спалахують сонячні плями

Одна з плям (AR3361), яка знаходиться великій "команді" плям на Сонці, може спричинити геомагнітний шторм на Землі 10 липня.

Як повідомляють астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень для Spaceweather, ймовірність спалаху М-класу на світилі складає 40%, а Х-класу — 5%.

На поверхні Сонця розмістилась пляма AR3361

Вчені додають, що активна область AR3361 має все більш нестабільне магнітне поле, яке містить енергію для сильних вибухів. Тож, будь-які спалахи будуть геоефективними, оскільки сонячна пляма повернута прямо до Землі.

Водночас, астросиноптики з Meteofor запевняють, що протягом 10-12 липня магнітосфера Землі буде в стані спокою. Її можуть турбувати лише невеликі магнітні збурення 1-3 балів потужності.

Графік геомагнітної активності на Землі протягом 10-12 липня

Тим часом, фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras оприлюднили оновлений графік магнітних бур і запевняють, що в ньому відбулись зміни.

Тож, 12-13 липня, коли б мав відбутись геомагнітний шторм 5 балів потужності, залишилось лише невелике збурення 4 балів.

А до кінця липня земляни можуть відпочивати і не чекати на головний біль від ймовірних магнітних бур.

Графік магнітних бур на Землі у липні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона спалахувала протягом двох днів і спричинила надто сильні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.