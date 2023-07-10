Увеличение вспышек на Солнце: есть ли вероятность магнитной бури на Земле

На светиле поочередно вспыхивают солнечные пятна

Одно из пятен (AR3361), которое находится в большой "команде" пятен на Солнце, может вызвать геомагнитный шторм на Земле 10 июля.

Как сообщают астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований для Spaceweather, вероятность вспышки М-класса на светиле составляет 40%, а Х-класса – 5%.

На поверхности Солнца разместилось пятно AR3361

Ученые добавляют, что активная область AR3361 имеет все более нестабильное магнитное поле, содержащее энергию для сильных взрывов. Итак, любые вспышки будут геоэффективными, поскольку солнечное пятно повернуто к Земле.

В то же время астросиноптики из Meteofor уверяют, что в течение 10-12 июля магнитосфера Земли будет в состоянии покоя. Ее могут беспокоить только небольшие магнитные возмущения 1-3 балла мощности.

График геомагнитной активности на Земле в течение 10-12 июля

Между тем специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь и уверяют, что в нем произошли изменения.

Итак, 12-13 июля, когда должен был произойти геомагнитный шторм 5 баллов мощности, осталось лишь небольшое возмущение 4 баллов.

А до конца июля земляне могут отдыхать и не ждать головной боли от вероятных магнитных бурь.

График магнитных бурь на Земле в июле

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно вспыхивало в течение двух дней и повлекло за собой слишком сильные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.