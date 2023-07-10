Увеличение вспышек на Солнце: есть ли вероятность магнитной бури на Земле
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На светиле поочередно вспыхивают солнечные пятна
Одно из пятен (AR3361), которое находится в большой "команде" пятен на Солнце, может вызвать геомагнитный шторм на Земле 10 июля.
Как сообщают астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований для Spaceweather, вероятность вспышки М-класса на светиле составляет 40%, а Х-класса – 5%.
Ученые добавляют, что активная область AR3361 имеет все более нестабильное магнитное поле, содержащее энергию для сильных взрывов. Итак, любые вспышки будут геоэффективными, поскольку солнечное пятно повернуто к Земле.
В то же время астросиноптики из Meteofor уверяют, что в течение 10-12 июля магнитосфера Земли будет в состоянии покоя. Ее могут беспокоить только небольшие магнитные возмущения 1-3 балла мощности.
Между тем специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras обнародовали обновленный график магнитных бурь и уверяют, что в нем произошли изменения.
Итак, 12-13 июля, когда должен был произойти геомагнитный шторм 5 баллов мощности, осталось лишь небольшое возмущение 4 баллов.
А до конца июля земляне могут отдыхать и не ждать головной боли от вероятных магнитных бурь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно вспыхивало в течение двух дней и повлекло за собой слишком сильные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.