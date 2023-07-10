Від супутників Маска Starlink виходить невідоме випромінювання: вчені розповіли, чим це загрожує

Вчені знайшли нові проблеми через величезну кількість супутників на орбіті

Супутники компанії Starlink американського мільярдера Ілона Маска випромінюють невідомі низькочастотні радіохвилі, які можуть додати нових проблем астрономам.

Як йдеться в дослідженні, розміщеному в Astronomy & Astrophysics, це випромінювання випливає за межі відведених супутникам частот і забруднює частоти, які були виділені для радіотелескопів. Тобто вони потенційно можуть вплинути на здатність людей вести астрономічні спостереження.

Через те, що небо над Землею стає все більш насиченим різноманітними космічними апаратами, у вчених виникає все більше побоювань про те, що це завадить подальшому вивченню космосу. В цей час SpaceX має на орбіті понад 4,3 тисячі супутників і планує збільшити їх угруповання, а до них додадуться ще сотні супутників OneWeb і Amazon.

Зазвичай SpaceX прислухається до побоювань астрономів і вже знизила візуальну яскравість своїх пристроїв, проте це лише частина проблеми.

Так радіотелескоп використовують інший принцип спостереження використовуючи радіохвилі. Для Starlink були виділені частоти між 10,7 та 12,7 гігагерца, проте автори дослідження простежили за 68 супутниками та виявили, що 47 з них також дають випромінювання на частоті від 110 до 188 МГц. Швидше за все, вони це роблять ненавмисно, проте тут був важливий сам факт.

"Цей діапазон частот включає захищену смугу між 150,05 та 153 МГц, спеціально виділену для радіоастрономії Міжнародним союзом електрозв’язку", — зазначають вчені.

В цей час це не становить суттєвої загрози розвитку технологій, проте людство знаходиться на початковому етапі створення супутникових сузір’їв, а тому виявлення та розв'язання проблеми в зародку може усунути багато неприємних наслідків, які виникнуть у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, після невдалого запуску ракети-гіганта Starship компанія Маска внесла близько тисячі змін до її конструкції та готується до нової спроби.