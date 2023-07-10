От спутников Маска Starlink исходит неизвестное излучение: ученые рассказали, чем это грозит

Ученые нашли новые проблемы из-за огромного количества спутников на орбите

Спутники компании Starlink американского миллиардера Илона Маска излучают неизвестные низкочастотные радиоволны, которые могут добавить новых проблем астрономам.

Как говорится в исследовании, размещенном в Astronomy & Astrophysics, это излучение вытекает за пределы отведенных спутникам частот и загрязняет те частоты, которые были выделены для радиотелескопов. То есть, они потенциально могут повлиять на способность людей вести астрономические наблюдения.

Из-за того, что небо над Землей становится все более насыщено разнообразными космическими аппаратами, у ученых возникает все больше опасений о том, что это помешает дальнейшему изучению космоса. В настоящее время SpaceX имеет на орбите более 4,3 тысячи спутников и планирует увеличить их группировку, а к ним добавятся еще сотни спутников OneWeb и Amazon.

Обычно SpaceX прислушивается к опасениям астрономов и уже снизила визуальную яркость своих устройств, однако это лишь часть проблемы.

Так радиотелескопы используют другой принцип наблюдения используя радиоволны. Для Starlink были выделены частоты между 10,7 и 12,7 гигагерц, однако авторы исследования проследили за 68 спутниками и обнаружили, что 47 из них также дают излучения на частоте от 110 до 188 МГц. Скорее всего, они это делают непреднамеренно, однако здесь был важен сам факт.

"Этот диапазон частот включает защищенную полосу между 150,05 и 153 МГц, специально выделенную для радиоастрономии Международным союзом электросвязи", — отмечают ученые.

В настоящее время это не представляет существенной угрозы развитию технологий, однако человечество находится на начальном этапе создания спутниковых созвездий, а потому обнаружение и решение проблемы в зародыше может устранить многие неприятные последствия, которые возникнут в будущем.

Как сообщалось ранее, после неудачного запуска ракеты-гиганта Starship компания Маска внесла около тысячи изменений в ее конструкцию и готовится к новой попытке.