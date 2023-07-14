Викид з Сонця вже впав на Землю: якої потужності буде магнітна буря

Різкий удар СМЕ може призвести до геомагнітних штормів і його можуть відчути на собі навіть не метеозалежні

За словами астросиноптиків, на Землю "летів" викид корональної маси (СМЕ) з Сонця, який був викинутий у космос 11 липня. Тож, фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попереджають про геомагнітні бурі на Землі, які будуть спричинені СМЕ.

Як повідомляє сайт Spaceweather, різкого удару від СМЕ може бути достатньо, щоб викликати незначні (слабкі) шторми.

Водночас, вчені демонструють надпотужний спалах на сонці, який відчув на собі космічний корабель "Вояджер". Ця подія відбулась 14 липня 2023 року, як наголошують фахівці, на День взяття Бастилії.

Зображення сонячного спалаху класу X5.7 на День взяття Бастилії (ліворуч) і CME (праворуч) на SOHO. Сліпучий "сніг" на зображеннях є результатом ударів енергійних протонів на космічний корабель

Зображення сонячного спалаху класу X5.7 на День взяття Бастилії (ліворуч) і CME (праворуч) на SOHO. Сліпучий "сніг" на зображеннях є результатом ударів енергійних протонів на космічний корабель

Зображення сонячного спалаху класу X5.7 на День взяття Бастилії (ліворуч) і CME (праворуч) на SOHO. Сліпучий "сніг" на зображеннях є результатом ударів енергійних протонів на космічний корабель

"Близько 11:00 у Західній Європі, де у Франції проходили святкування Дня взяття Бастилії, супутники на навколоземній орбіті повідомили про сонячний спалах класу X5.7. За годину енергетичні частинки, прискорені спалахом, досягли нашої планети. Протони й електрони потрапляють в атмосферу й створюють каскад випромінювання, що досягає аж до Землі — рідкісне " GLE "", — кажуть вчені.

Як додає вчений Клайв Дайер, люди, які б літали на комерційних реактивних літаках у високих широтах, отримали б подвійну дозу випромінюння.

Після того, 15 липня 2000 року, потужний вибух викликав на Землі екстремальну бурю 9 балів.

"Сонце щойно сіло на східне узбережжя Північної Америки, коли з’явилися полярні сяйва", — додають фахівці.

Червоне полярне сяйво над Траутменом, Північна Кароліна, 15 липня 2000 р

Тим часом, фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras оприлюднили оновлений графік магнітних бур.

За словами астросиноптиків, найближчими днями землянам варто готуватись до дводенного невеликого магнітного збурення 4 балів, яке відбудеться 14-15 липня.

Після того на графіку не передбачено магнітних бур або збурень.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023

А от в серпні, а саме 9 липня, ймовірно, поновиться магнітне збурення 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.