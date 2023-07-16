Магнітна буря затягується: з’явився оновлений прогноз

Землю сильно "поштормить" найближчим часом

Хоча згідно з минулими прогнозами друга половина липня мала супроводжуватися спокійною геомагнітною обстановкою, ситуація змінилася, остання магнітна буря запізнилася і посилилася.

Про це можна судити, виходячи з даних сервісу Meteoagent, який оперує інформацією Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Нагадаємо, що раніше обіцяли магнітну бурю 15 липня, вона мала стати останньою у цьому місяці. Однак 15 числа магнітне поле було спокійним, шторм запізнився, проте все ж таки обрушиться на Землю, при цьому буде тривалішим.

Так, згідно з свіжими прогнозами:

16 липня очікується магнітна буря силою в 5 балів ;

очікується магнітна буря силою в ; 17 липня можливі геомагнітні коливання силою 4 бали;

18 липня може бути ще одна 5-бальна магнітна буря.

Календар магнітних бур на липень 2023

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів (K-index 5) — вони вже можуть незначно впливати на роботу супутників та електромереж. Хоча науково не доведено їх вплив на організм людини, проте багато метеочутливих людей стверджують, що відчувають нездужання, головний біль, стрибки тиску і слабкість під час магнітних бур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як захиститися від впливу магнітної бурі.