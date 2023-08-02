Осталось недолго: солнечное пятно может вызвать магнитные бури на Земле

Астросиноптики с NOAA заранее предупредят о возможных штормах

Еще не успела Земля оправиться от магнитной бури 1 августа, как из космоса мчится еще один выброс корональной массы (СМЕ), который может повлечь за собой вероятные слабые геомагнитные штормы 2 августа.

Как сообщает сайт Spaceweather, кроме возможного выброса, на Солнце уже скоро может вспыхнуть пятно AR3380.

По словам специалистов, экстремальные ультрафиолетовые вспышки от этого солнечного пятна могут ионизировать верхние слои атмосферы Земли, вызывая ряд коротковолновых радиозатемнений на всей долготе нашей планеты. Итак, если это будет продолжаться, то аналитики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) смоделируют взрывы с пятна, чтобы увидеть, упадет ли какой-нибудь СМЕ на Землю.

В то же время, по данным платформы Meteofor, в течение 2-4 августа на нашей планете будет царить геомагнитная "тишина".

Магнитные бури 2-4 августа

А ученые из Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в августе.

По данным сайта, в течение более 20 дней геомагнитная активность на Солнце будет малой, однако 26 августа произойдет небольшое возмущение 4 баллов мощности. После того, 27 и 28 августа на нашей планете будет царить магнитная буря 5 баллов мощности.

Магнитные бури в августе 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.