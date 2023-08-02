Залишилось недовго: сонячна пляма може спричинити магнітні бурі на Землі

Астросиноптики з NOAA заздалегідь попередять про ймовірні шторми

Ще не встигла Земля оговтатись від магнітної бурі 1 серпня, як з космосу мчить ще один викид корональної маси (СМЕ), який може спричинити ймовірні слабкі геомагнітні шторми 2 серпня.

Як повідомляє сайт Spaceweather, окрім можливого викиду, на Сонці вже скоро може спалахнути пляма AR3380.

За словами фахівців, екстремальні ультрафіолетові спалахи від цієї сонячної плями можуть іонізувати верхні шари атмосфери Землі, спричиняючи низку короткохвильових радіозатьмарень на всій довготі нашої планети. Тож, якщо це триватиме надалі, то аналітики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) змоделюють вибухи з плями, щоб побачити, чи впаде якийсь СМЕ на Землю.

Водночас за даними платформи Meteofor, протягом 2-4 серпня на нашій планеті буде панувати геомагнітна "тиша".

Магнітні бурі 2-4 серпня

А вчені з Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.

За даними сайту, протягом понад 20 днів геомагнітна активність на Сонці буде малою, однак 26 серпня відбудеться невелике збурення 4 балів потужності. Після того, 27 та 28 серпня на нашій планеті пануватиме магнітна буря 5 балів потужності.

Магнітні бурі у серпні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.