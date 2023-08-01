Серпень зустрів землян магнітною бурею: якої вона потужності та коли закінчиться
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Фахівці з сонячних лабораторій кажуть, що шторм має скоро закінчитись
За словами астросиноптиків, Сонце на початку третього місяця літа подарувало Землі "сюрприз" у вигляді слабкого геомагнітного шторму.
Як повідомляють вчені з сайту Spaceweather, він був спричинений вибухом магнітної нитки на світилі.
Тож, фахівці з платформи Meteofor кажуть, що пік магнітної бурі вже пройшов і вона протримається до 12:00 1 серпня. Потім зменшиться до невеликого збурення 4 балів. Протягом 2-3 серпня на Землі пануватиме геомагнітна "тиша".
Водночас астросиноптики з сайту Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.
За даними сайту, у першій декаді третього місяця літа земляни чекають на невелике збурення — 2 серпня. Протягом наступних 20 днів геомагнітна активність на Сонці буде малою, однак 26 серпня відбудеться поновлення збурення 4 балів.
Через день прогнозується геомагнітний шторм 5 балів потужності — 28 серпня.
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона спалахувала протягом двох днів і спричинила надто сильні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.