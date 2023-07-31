Серпень принесе з собою магнітну бурю: якої потужності вона буде

Астросиноптики спостерігають за геоактивністю на Сонці

Поки 4 великі плями на світилі знаходяться у стані спокою, магнітосферу нашої планети може вразити викид корональної маси (СМЕ), який був викинутий у космос в результаті вибуху магнітної нитки на Сонці.

Як повідомляє сайт Spaceweather, геомагнітний шторм слід чекати 1 серпня і він сягатиме 5-6 балів потужності, що прирівнюється до слабкої-середньої бурі.

Таку ж думку мають і астросиноптики з платформи Meteofor. За їх словами, магнітна буря на Землі має початися 1 серпня о 9:00 і завершитись о 12:00. Решта часу — на планеті буде панувати геомагнітна "тиша".

Магнітна буря 1 серпня

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у серпні.

Тож, у третьому місяці літа земляни чекають на магнітну бурю 5 балів потужності — 1 серпня. Наступного дня, 2 серпня, геомагнітний шторм зменшиться до невеликого збурення.

Після довготривалого відпочинку, тобто геомагнітної "тиші" на Землі, 26 серпня поновиться збурення 4 балів потужності.

Магнітні бурі у серпні 2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про надпотужний спалах на Сонці у 2000 році. Вчені впевнені, що, люди, які б літали на комерційних реактивних літаках у високих широтах, отримали б подвійну дозу випромінення. Після того, 15 липня 2000 року, потужний вибух викликав на Землі екстремальну бурю 9 балів.