Август принесет с собой магнитную бурю: какой мощности она будет

Астросиноптики наблюдают за геоактивностью на Солнце

Пока 4 больших пятна на светиле находятся в состоянии покоя, магнитосферу нашей планеты может поразить выброс корональной массы (СМЕ), который был выброшен в космос в результате взрыва магнитной нити на Солнце.

Как сообщает сайт Spaceweather, геомагнитный шторм следует ожидать 1 августа и он будет достигать 5-6 баллов мощности, который приравнивается к слабой-средней буре.

Такое же мнение и у астросиноптиков с платформы Meteofor. По их словам, магнитная буря на Земле должна начаться 1 августа в 9:00 и завершиться в 12:00. Остальное время — на планете будет царить геомагнитная "тишина".

Магнитная буря 1 августа

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в августе.

Итак, в третьем месяце лета земляне ждут магнитную бурю 5 баллов мощности — 1 августа. На следующий день, 2 августа, геомагнитный шторм уменьшится до небольшого возмущения.

После долгого отдыха, то есть геомагнитной "тишины" на Земле, 26 августа возобновится возмущение 4 баллов мощности.

Магнитные бури в августе 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сверхмощной вспышке на Солнце в 2000 году. Ученые уверены, что люди, которые летали на коммерческих реактивных самолетах в высоких широтах, получили бы двойную дозу излучения. После того, 15 июля 2000 года мощный взрыв вызвал на Земле экстремальную бурю 9 баллов.