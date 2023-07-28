На Сонці виявили одразу 4 плями: чи додасть напруги магнітна буря на вікенд

Є ймовірна загроза з зірки на вихідні

Астросиноптики вважали, що на Сонці була лише одна пляма, однак на світилі знайшли чотири плями, які "кишать" геомагнітною активністю.

Як повідомляє сонячна лабораторія Spaceweather, яскравий викид корональної маси (СМЕ) покинув область з плямами вранці 28 липня, але він не вдарить Землю.

Однак, фахівці наголошують, що сонячні плями ще покажуть свої "обличчя" на вихідних, 29-30 липня, бо вони повернуться до Землі. Майбутні СМЕ можуть викликати незначні магнітні коливання 4 балів потужності.

4 сонячні плями

Водночас фахівці з сайту Meteofor запевняють, що наразі магнітосфера Землі знаходиться у стану спокою. Максимальне збурення очікується лише протягом неділі, 30 липня.

Магнітні бурі 28-30 липня

Слід нагадати, що магнітною бурею називаються коливання від 5 до 10 балів потужності.

А сайт Tesis.xras тішить землян прогнозом геомагнітної активності на Сонці. Тож, на графіку магнітних бур на кінці липня не передбачено ані збурень, ані штормів.

Магнітні бурі у липні 2023

Однак без геомагнітних коливань не обійдеться у серпні. 20, 23 та 24 серпня магнітосферу Землі будуть турбувати невеликі збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.