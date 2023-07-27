На Сонці утворилась велика пляма: чи стане вона причиною магнітних бур на Землі

Пляма настільки велика, що впливає на вібрацію всього світила

Земля досі оговтується від удару з космосу, однак Сонце вже підготувало нові геомагнітні подарунки.

Як повідомляє сайт Spaceweather, на світилі фахівці виявили нову велику пляму, яка впливає на вібрацію всього Сонця. Наразі пляму не вдалось дослідити, однак астросиноптики попереджують про ймовірні викиди корональної маси (СМЕ), які можуть спричинити на Землі магнітні бурі.

Водночас вони наголошують на тому, що "несподіваний" СМЕ був тим самим викидом, якого земляни чекали 27 липня.

А фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras тішать землян прогнозом геомагнітної "погоди" на Землі. Тож, на графіку магнітних бур найближчим часом не передбачено ані збурень, ані штормів.

Однак без геомагнітних коливань не обійдеться у серпні. 20 та 23 серпня магнітосферу Землі будуть турбувати невеликі збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про надпотужний спалах на Сонці 14 липня 2000 року. Вчені впевнені, що, люди, які б літали на комерційних реактивних літаках у високих широтах, отримали б подвійну дозу випромінення. Після того, 15 липня 2000 року, потужний вибух викликав на Землі екстремальну бурю 9 балів.