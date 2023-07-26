Фахівці проґавили? На Землі панує магнітна буря, як довго вона триватиме

Несподіваний викид корональної маси (СМЕ) завчасно впав на Землю

Хоча за прогнозами астросиноптиків викид корональної маси (СМЕ) мав прибути на Землю 27 липня і спровокувати магнітну бурю G1 (слабка), однак це сталось раніше.

Як повідомляє Spaceweather, 25 липня несподівано CME вразив магнітне поле Землі.

За словами фахівців, незрозуміло, чи це той самий СМЕ, який став наслідком магнітної нитки на Сонці, чи це новий викид корональної маси, який раніше не помічали. Однак, вони наголошують, що ймовірність магнітної бурі на нашій планеті 27 липня все ще актуальна.

Тим часом фахівці з Meteofor кажуть, що найбільше скупчення магнітного збурення 4 балів потужності на Землі має відбутися 27 липня з 3:00 до 9:00. Решта часу — на планеті буде панувати геомагнітна "тиша".

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у липні та серпні.

У другому місяці літа земляни чекають на магнітне збурення 4 балів — 27 червня.

За графіком, у другій декаді третього літнього місяця передбачається лише невелике збурення — 20 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про надпотужний спалах на Сонці у 2000 році. Вчені впевнені, що, люди, які б літали на комерційних реактивних літаках у високих широтах, отримали б подвійну дозу випромінення. Після того, 15 липня 2000 року, потужний вибух викликав на Землі екстремальну бурю 9 балів.