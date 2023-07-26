Специалисты упустили? На Земле царит магнитная буря, как долго она продлится

Неожиданный выброс корональной массы (СМЕ) раньше времени упал на Землю

Хотя по прогнозам астросиноптиков выброс корональной массы (СМЕ) должен был прибыть на Землю 27 июля и спровоцировать магнитную бурю G1 (слабая), однако это произошло раньше.

Как сообщает Spaceweather, 25 июля неожиданно CME поразило магнитное поле Земли.

По словам специалистов, непонятно, то ли это тот самый СМЕ, который стал следствием магнитной нити на Солнце, то ли это ранее не замечавшийся новый выброс корональной массы. Однако они отмечают, что вероятность магнитной бури на нашей планете 27 июля все еще актуальна.

Между тем специалисты из Meteofor говорят, что наибольшее скопление магнитного возмущения 4 баллов мощности на Земле должно состояться 27 июля с 3:00 до 9:00. Остальное время – на планете будет царить геомагнитная "тишина".

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в июле и августе.

Во втором месяце лета земляне ждут магнитного возмущения 4 баллов — 27 июня.

По графику во второй декаде третьего летнего месяца предполагается лишь небольшое возмущение — 20 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сверхмощной вспышке на Солнце в 2000 году. Ученые уверены, что люди, которые летали бы на коммерческих реактивных самолетах в высоких широтах, получили бы двойную дозу излучения. После того, 15 июля 2000 года мощный взрыв вызвал на Земле экстремальную бурю 9 баллов.