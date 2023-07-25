Стоит ли в ближайшие дни ждать магнитной бури: астросиноптики обновили прогноз

По прогнозам, геомагнитная активность на Земле будет скапливаться утром 27 июля

Специалисты из солнечной лаборатории должны заранее сообщать землянам о возможной угрозе с Солнца. Итак, на Землю следует магнитная нить, которая принесет с собой небольшую геомагнитную бурю класса G1 (слабая).

Как сообщает Spaceweather, геомагнитный шторм может произойти утром 27 июля.

В то же время специалисты Meteofor говорят, что в ближайшие дни, с 25 по 27 июля, украинцы будут отдыхать от геомагнитных бурь, потому что они на графике не предусмотрены. Магнитосфера Земли будет ощущать лишь небольшие возмущения в 2-4 балла силы.

Однако они отмечают, что 27 июля с 0:00 до 9:00 будет максимальная геомагнитная активность на Земле мощностью 4 балла.

Магнитные бури 25-27 июля

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в июле и августе.

Во втором месяце лета земляне ждут магнитного возмущения 4 баллов — 27 и 28 июня.

Магнитные бури в июле-августе 2023

По графику во второй декаде третьего летнего месяца предполагается лишь небольшое возмущение — 20 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно вспыхивало в течение двух дней и повлекло за собой слишком сильные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.