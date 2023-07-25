Укр

Стоит ли в ближайшие дни ждать магнитной бури: астросиноптики обновили прогноз

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Геомагнитный шторм 27 июля станет причиной магнитной нити со светила Новость обновлена 25 июля 2023, 11:32
Геомагнитный шторм 27 июля станет причиной магнитной нити со светила. Фото Наш Киев

По прогнозам, геомагнитная активность на Земле будет скапливаться утром 27 июля

Специалисты из солнечной лаборатории должны заранее сообщать землянам о возможной угрозе с Солнца. Итак, на Землю следует магнитная нить, которая принесет с собой небольшую геомагнитную бурю класса G1 (слабая).

Как сообщает Spaceweather, геомагнитный шторм может произойти утром 27 июля.

В то же время специалисты Meteofor говорят, что в ближайшие дни, с 25 по 27 июля, украинцы будут отдыхать от геомагнитных бурь, потому что они на графике не предусмотрены. Магнитосфера Земли будет ощущать лишь небольшие возмущения в 2-4 балла силы.

Однако они отмечают, что 27 июля с 0:00 до 9:00 будет максимальная геомагнитная активность на Земле мощностью 4 балла.

Магнитные бури 25-27 июля
Магнитные бури 25-27 июля

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в июле и августе.

Во втором месяце лета земляне ждут магнитного возмущения 4 баллов — 27 и 28 июня.

Магнитные бури в июле-августе 2023
Магнитные бури в июле-августе 2023

По графику во второй декаде третьего летнего месяца предполагается лишь небольшое возмущение — 20 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно вспыхивало в течение двух дней и повлекло за собой слишком сильные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.

Теги:
#Прогноз #Август #Магнитные бури #Июль