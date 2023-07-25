Чи варто найближчими днями чекати на магнітну бурю: астросиноптики оновили прогноз

За прогнозами, геомагнітна активність на Землі скупчуватиметься вранці 27 липня

Фахівці з сонячної лабораторії заздалегідь мають повідомляти землянам про можливу загрозу з Сонця. Тож, на Землю прямує магнітна нитка, яка принесе з собою невелику геомагнітну бурю класу G1 (слабка).

Як повідомляє Spaceweather, геомагнітний шторм може відбутись вранці 27 липня.

Водночас фахівці Meteofor кажуть, що найближчими днями, з 25 по 27 липня, українці будуть відпочивати від геомагнітних бур, бо їх на графіку не передбачено. Магнітосфера Землі відчуватиме лише невеликі збурення у 2-4 бали сили.

Однак, вони зауважують, що 27 липня з 0:00 до 9:00 буде максимальна геомагнітна активність на Землі потужністю 4 балів.

Магнітні бурі 25-27 червня

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у липні та серпні.

У другому місяці літа земляни чекають на магнітне збурення 4 балів — 27 та 28 червня.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023

За графіком, у другій декаді третього літнього місяця передбачається лише невелике збурення — 20 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона спалахувала протягом двох днів і спричинила надто сильні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.