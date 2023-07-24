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Грозова хмара з Сонця скоро стане причиною магнітної бурі на Землі: названо дату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Магнітна буря 27 липня стане причиною магнітної нитки зі світила Новина оновлена 24 липня 2023, 11:39
Магнітна буря 27 липня стане причиною магнітної нитки зі світила. Фото Дзеркало тижня

Сонце дасть землянам можливість перепочити від магнітних бур, але ненадовго

Астросиноптики нещодавно прогнозували геомагнітні шторми, які були спричинені двома викидами корональної маси (СМЕ) з Сонця. Однак досить скоро на Землі можуть відбутися ще одні магнітні коливання.

Як повідомляє Spaceweather, невелика геомагнітна буря класу G1 (слабка) можлива 27 липня і вона буде наслідком викиду магнітної нитки через вибух сонячної плями AR3376.

За даними фахівців сонячної лабораторії, магнітна нитка, яка "вилетіла" у космос, сформувала грозову хмару ще 23 липня.

Вибух на Сонці 23 липня
Вибух на Сонці 23 липня

Водночас фахівці з Meteofor запевняють, найближчими днями, а саме 24-26 липня, українці можуть відпочити від геомагнітних бур. Магнітосферу Землі турбуватимуть лише невеликі збурення 2-4 балів потужності.

Магнітні бурі 24-26 липня
Магнітні бурі 24-26 липня

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у липні та серпні та зауважують, що в ньому відбулись зміни.

У другому місяці літа земляни чекають на магнітне збурення 4 балів — 27 та 28 червня.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023
Магнітні бурі у липні-серпні 2023

А у наступному місяці астросиноптики попереджали про ймовірну високу геомагнітну активність на Сонці. Протягом 13-14 серпня мала б відбутись магнітна буря 5 балів, а 15 серпня прогнозувалось збурення 4 балів. Однак, вони щезли з графіка.

За планом, у другій декаді третього літнього місяця передбачається лише невелике збурення — 20 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.

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#План #Серпень #Магнітні бурі #Графік #Липень