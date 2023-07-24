Грозова хмара з Сонця скоро стане причиною магнітної бурі на Землі: названо дату

Сонце дасть землянам можливість перепочити від магнітних бур, але ненадовго

Астросиноптики нещодавно прогнозували геомагнітні шторми, які були спричинені двома викидами корональної маси (СМЕ) з Сонця. Однак досить скоро на Землі можуть відбутися ще одні магнітні коливання.

Як повідомляє Spaceweather, невелика геомагнітна буря класу G1 (слабка) можлива 27 липня і вона буде наслідком викиду магнітної нитки через вибух сонячної плями AR3376.

За даними фахівців сонячної лабораторії, магнітна нитка, яка "вилетіла" у космос, сформувала грозову хмару ще 23 липня.

Вибух на Сонці 23 липня

Водночас фахівці з Meteofor запевняють, найближчими днями, а саме 24-26 липня, українці можуть відпочити від геомагнітних бур. Магнітосферу Землі турбуватимуть лише невеликі збурення 2-4 балів потужності.

Магнітні бурі 24-26 липня

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у липні та серпні та зауважують, що в ньому відбулись зміни.

У другому місяці літа земляни чекають на магнітне збурення 4 балів — 27 та 28 червня.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023

А у наступному місяці астросиноптики попереджали про ймовірну високу геомагнітну активність на Сонці. Протягом 13-14 серпня мала б відбутись магнітна буря 5 балів, а 15 серпня прогнозувалось збурення 4 балів. Однак, вони щезли з графіка.

За планом, у другій декаді третього літнього місяця передбачається лише невелике збурення — 20 серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.