Грозова хмара з Сонця скоро стане причиною магнітної бурі на Землі: названо дату
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Сонце дасть землянам можливість перепочити від магнітних бур, але ненадовго
Астросиноптики нещодавно прогнозували геомагнітні шторми, які були спричинені двома викидами корональної маси (СМЕ) з Сонця. Однак досить скоро на Землі можуть відбутися ще одні магнітні коливання.
Як повідомляє Spaceweather, невелика геомагнітна буря класу G1 (слабка) можлива 27 липня і вона буде наслідком викиду магнітної нитки через вибух сонячної плями AR3376.
За даними фахівців сонячної лабораторії, магнітна нитка, яка "вилетіла" у космос, сформувала грозову хмару ще 23 липня.
Водночас фахівці з Meteofor запевняють, найближчими днями, а саме 24-26 липня, українці можуть відпочити від геомагнітних бур. Магнітосферу Землі турбуватимуть лише невеликі збурення 2-4 балів потужності.
Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у липні та серпні та зауважують, що в ньому відбулись зміни.
У другому місяці літа земляни чекають на магнітне збурення 4 балів — 27 та 28 червня.
А у наступному місяці астросиноптики попереджали про ймовірну високу геомагнітну активність на Сонці. Протягом 13-14 серпня мала б відбутись магнітна буря 5 балів, а 15 серпня прогнозувалось збурення 4 балів. Однак, вони щезли з графіка.
За планом, у другій декаді третього літнього місяця передбачається лише невелике збурення — 20 серпня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.