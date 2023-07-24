Грозовое облако с Солнца скоро станет причиной магнитной бури на Земле: названо дату

Солнце даст землянам возможность отдохнуть от магнитных бурь, но ненадолго

Астросиноптики недавно прогнозировали геомагнитные штормы, вызванные двумя выбросами корональной массы (СМЕ) с Солнца. Однако достаточно скоро на Земле могут произойти еще одни магнитные колебания.

Как сообщает Spaceweather, небольшая геомагнитная буря класса G1 (слабая) возможна 27 июля и будет следствием выброса магнитной нити из-за взрыва солнечного пятна AR3376.

По данным специалистов солнечной лаборатории, "вылетевшая" в космос магнитная нить сформировала грозовое облако еще 23 июля.

Взрыв на Солнце 23 июля

В то же время специалисты из Meteofor уверяют, в ближайшие дни, а именно 24-26 июля, украинцы могут отдохнуть от геомагнитных бурь. Магнитосферу Земли будут беспокоить лишь небольшие возмущения 2-4 балла мощности.

Магнитные бури 24-26 июля

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в июле и августе и отмечают, что в нем произошли изменения.

Во втором месяце лета земляне ждут магнитного возмущения 4 баллов — 27 и 28 июня.

Магнитные бури в июле-августе 2023

А в следующем месяце астросиноптики предупреждали о вероятной высокой геомагнитной активности на Солнце. В течение 13-14 августа должна произойти магнитная буря 5 баллов, а 15 августа прогнозировалось возмущение 4 баллов. Однако они исчезли из графика.

По плану, во второй декаде третьего летнего месяца предполагается лишь небольшое возмущение — 20 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.