Укр

Грозовое облако с Солнца скоро станет причиной магнитной бури на Земле: названо дату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Магнитная буря 27 июля станет причиной магнитной нити со светила Новость обновлена 24 июля 2023, 12:18
Магнитная буря 27 июля станет причиной магнитной нити со светила. Фото Зеркало дня

Солнце даст землянам возможность отдохнуть от магнитных бурь, но ненадолго

Астросиноптики недавно прогнозировали геомагнитные штормы, вызванные двумя выбросами корональной массы (СМЕ) с Солнца. Однако достаточно скоро на Земле могут произойти еще одни магнитные колебания.

Как сообщает Spaceweather, небольшая геомагнитная буря класса G1 (слабая) возможна 27 июля и будет следствием выброса магнитной нити из-за взрыва солнечного пятна AR3376.

По данным специалистов солнечной лаборатории, "вылетевшая" в космос магнитная нить сформировала грозовое облако еще 23 июля.

Взрыв на Солнце 23 июля
Взрыв на Солнце 23 июля

В то же время специалисты из Meteofor уверяют, в ближайшие дни, а именно 24-26 июля, украинцы могут отдохнуть от геомагнитных бурь. Магнитосферу Земли будут беспокоить лишь небольшие возмущения 2-4 балла мощности.

Магнитные бури 24-26 июля
Магнитные бури 24-26 июля

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в июле и августе и отмечают, что в нем произошли изменения.

Во втором месяце лета земляне ждут магнитного возмущения 4 баллов — 27 и 28 июня.

Магнитные бури в июле-августе 2023
Магнитные бури в июле-августе 2023

А в следующем месяце астросиноптики предупреждали о вероятной высокой геомагнитной активности на Солнце. В течение 13-14 августа должна произойти магнитная буря 5 баллов, а 15 августа прогнозировалось возмущение 4 баллов. Однако они исчезли из графика.

По плану, во второй декаде третьего летнего месяца предполагается лишь небольшое возмущение — 20 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.

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