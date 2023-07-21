Укр

Приближается второй выброс из Солнца: какой мощности будет магнитная буря на Земле

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Магнитная буря 21 июля будет вызвана выбросом корональной массы (СМЕ) из Солнца Новость обновлена 21 июля 2023, 11:47
Магнитная буря 21 июля будет вызвана выбросом корональной массы (СМЕ) из Солнца. Фото Варианты

Первый выброс из Солнца ослабил магнитосферу земли для второго взрыва

Недавно на Землю упал первый выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца, но, по словам астросиноптиков, он не повлек магнитной бури, хотя магнитосферу нашей планеты он смог смягчить для более эффективного удара со светила 21 июля.

Как сообщает Spaceweather, геомагнитный шторм может достигать 5 баллов мощности.

В то же время специалисты из Meteofor уверяют, что в ближайшие дни украинцы могут отдохнуть от магнитных бурь.

Магнитные бури на 21-23 июля
Магнитные бури на 21-23 июля

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в июле и августе.

По прогнозам, до конца июля ни возмущения, ни бурь не предвидится на Земле.

Магнитные бури в июле-августе 2023
Магнитные бури в июле-августе 2023

А в следующем месяце астросиноптики предупреждают о геомагнитной активности на Солнце. Итак, 13-14 августа на Земле будет 5-балльная магнитная буря. А 15 августа геомагнитный шторм сменится небольшим возмущением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно было столь велико, что спровоцировало магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.

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#Август #Магнитные бури #График #Июль