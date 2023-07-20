Земля вот-вот испытывает двойной удар с Солнца: долго ли продлится магнитная буря

Специалисты наблюдают за геоактивностью солнечного пятна на светиле

Астросиноптики из солнечной лаборатории предупреждают о возможных ударах из космоса, которые будут вызваны выбросами корональной массы (СМЕ) из солнечного пятна AR3363.

Как сообщает сайт Spaceweather, специалисты по Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA) предполагают, что первый выброс коснется магнитного поля Земли 20 июля, а второй обеспечит прямой удар 21 июля.

Однако они уверяют, что ни один удар не будет сильным, но вместе они могут вызвать геомагнитную бурю класса G2 (средняя) или G3 (сильная).

По данным сайта Мeteofor, магнитная буря должна начаться 20 июля в 18:00 и завершиться в 21:00. Она будет достигать 5 баллов мощности. После этого геомагнитная активность на Солнце спадет.

Магнитные бури 20-22 июля в Украине.

Следует напомнить, что геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они "рождаются" в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца. Магнитные бури приводят к перебоям в работе связи и ухудшению самочувствия метеозависимых людей. В эту категорию входят молодые и пожилые люди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о естественном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.