Земля ось-ось зазнає подвійного удару з Сонця: чи довго триватиме магнітна буря

Фахівці спостерігають за геоактивністю сонячної плями на світилі

Астросиноптики з сонячної лабораторій попереджають про ймовірні удари з космосу, які будуть спричинені викидами корональної маси (СМЕ) з сонячної плями AR3363.

Як повідомляє сайт Spaceweather, фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) припускають, що перший викид торкнеться магнітного поля Землі 20 липня, а другий — забезпечить прямий удар 21 липня.

Однак, вони запевняють, що жоден удар не буде сильним, але разом вони можуть спричинити геомагнітну бурю класу G2 (середня) або G3 (сильна).

За даними сайту Мeteofor, магнітна буря має початися 20 липня о 18:00 і завершитися 0 21:00. Вона сягатиме 5 балів потужності. Після того геомагнітна активність на Сонці спаде.

Магнітні бурі 20-22 липня в Україні

Слід нагадати, що геомагнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі з різною тривалістю і інтенсивністю. Вони "народжуються" внаслідок викиду в космос заряджених частинок з Сонця. Магнітні бурі призводять до перебоїв в роботі зв'язку та погіршення самопочуття метеозалежних людей. В цю категорію входять молоді і літні люди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.