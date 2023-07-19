Вчені попереджають про сильну магнітну бурю на Землі: що стане причиною шторму

Астросиноптики впевнені, скоро на Землю впаде викид корональної маси (СМЕ) з Сонця

Вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) запевняють, що на Землі скоро відбудеться магнітна буря, яка буде наслідком великого вибуху на Сонці від плями AR3363.

Як повідомляє Spaceweather, 20 липня геомагнітний шторм може сягати 5-6 балів потужності.

Такої ж думки і астросиноптики з сайту Мeteofor. Магнітна буря має початися 20 липня о 18:00 і завершитись 21 липня опівночі. Вона сягатиме 5 балів потужності. Після того геомагнітна активність на Сонці спаде.

Магнітні бурі 19-21 липня

Тим часом, сайт Tesis.xras нагадує про оновлений графік магнітних бур протягом липня та серпня.

Тож, згідно з даними сонячної лабораторії, найближчими днями, 20-21 липня, земляни готуються до невеликого збурення 4 балів потужності. Після нього на Землі запанує геомагнітна тиша.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023

А у наступному місяці прогнозується поновлення геомагнітної активності на Сонці. Тож, 13-15 серпня на Землі буде 5-бальна магнітна буря. А 16 серпня геомагнітний шторм зміниться на невелике збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.