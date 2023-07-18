Вплив одразу двох космічних явищ: якої сили буде магнітна буря найближчими днями

Магнітні бурі на Землі можуть спровокувати одразу два явища — викид корональної маси (СМЕ) та сонячна пляма на світилі

Найближчими днями на Землю може впасти викид корональної маси (СМЕ), а також вибух з сонячної плями AR3363, яка накопичувала в собі енергію протягом двох днів.

Як повідомляє Spaceweather, хоча СМЕ "кружляє" в космосі два дні поспіль, однак ймовірну магнітну бурю він може спричинити 18 липня і її потужність сягне 5 балів.

Водночас, фахівці з сонячною лабораторії застерігають землян про ще одну причину геомагнітних штормів на нашій планеті — це велика сонячна пляма AR3363, яка спалахнула і викликала потужний вибух класу М6.

"Енергійні протони, прискорені вибухом, досягли Землі і зараз заповнюють верхні шари атмосфери нашої планети. Це називається "радіаційною бурею"", — додають фахівці.

Тож, ймовірно, СМЕ, який вилетів у космос через вибух AR3363, може впасти на Землю ввечері 19 або зранку 20 липня.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Тим часом, астросиноптики з Мeteofor запевняють, що найближчими днями, а саме 18-20 липня, магнітосферу нашої планети турбуватимуть лише невеликі збурення 2-4 балів потужності.

Магнітні бурі 18-20 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про величезну кількість плям на Сонці, які були виявлені за допомогою станції МКС.