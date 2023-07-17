Новий гігант на Сонці: чи будуть на Землі магнітні бурі через пляму

Найближчими часом новоутворення на нашій зірці може стати причиною магнітних бур на Землі

Фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попереджали про геомагнітні бурі, які були спричинені викидом корональної маси (СМЕ) з космосу. А тепер геомагнітними штормами загрожує Землі гігантська сонячна пляма AR3363, яка 17-18 липня може спалахнути.

Як повідомляє Spaceweather, вибух на Сонці може спричинити на нашій планеті магнітні бурі 5-бальної потужності.

Водночас, астросиноптики з Мeteofor запевняють, що магнітосферу Землі протягом 17-18 липня можуть турбувати лише невеликі магнітні збурення 2-4 балів потужності. Максимальне збурення очікується 18 липня, у вівторок, із 0:00 до 15:00.

Магнітні бурі 17-18 липня

Тим часом, сайт Tesis.xras нагадує про оновлений графік магнітних бур протягом липня та на початок серпня.

Тож, згідно з даними сонячної лабораторії, найближчими днями, 18 липня, земляни готуються до геомагнітного збурення 4 балів потужності. Після нього на Землі запанує геомагнітна тиша.

Слід нагадати, що магнітною бурею вважаються коливання від 5 до 10 балів.

А у наступному місяці прогнозується поновлення геомагнітної активності на Сонці. Тож, 13 серпня на Землі буде магнітна буря 5 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.