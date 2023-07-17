Новый гигант на Солнце: будут ли на Земле магнитные бури из-за пятна

В ближайшее время новообразование на нашей звезде может стать причиной магнитных бурь на Земле

Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждали о геомагнитных бурях, вызванных выбросом корональной массы (СМЕ) из космоса. А теперь геомагнитным штормам грозит Земле гигантское солнечное пятно AR3363, которое 17-18 июля может вспыхнуть.

Как сообщает Spaceweather, взрыв на Солнце может вызвать на нашей планете магнитные бури 5-балльной мощности.

В то же время астросиноптики из Мeteofor уверяют, что магнитосферу Земли в течение 17-18 июля могут беспокоить лишь небольшие магнитные возмущения 2-4 балла мощности. Максимальное возмущение ожидается 18 июля, во вторник, с 0:00 до 15:00.

Магнитные бури 17-18 июля

Между тем, сайт Tesis.xras напоминает об обновленном графике магнитных бурь в течение июля и начале августа.

По данным солнечной лаборатории, в ближайшие дни, 18 июля, земляне готовятся к геомагнитному возмущению 4 баллов мощности. После него на Земле воцарится геомагнитная тишина.

Следует напомнить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 до 10 баллов.

А в следующем месяце прогнозируется возобновление геомагнитной активности на Солнце. 13 августа на Земле будет магнитная буря 5 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светили за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.