Новый гигант на Солнце: будут ли на Земле магнитные бури из-за пятна
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В ближайшее время новообразование на нашей звезде может стать причиной магнитных бурь на Земле
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждали о геомагнитных бурях, вызванных выбросом корональной массы (СМЕ) из космоса. А теперь геомагнитным штормам грозит Земле гигантское солнечное пятно AR3363, которое 17-18 июля может вспыхнуть.
Как сообщает Spaceweather, взрыв на Солнце может вызвать на нашей планете магнитные бури 5-балльной мощности.
В то же время астросиноптики из Мeteofor уверяют, что магнитосферу Земли в течение 17-18 июля могут беспокоить лишь небольшие магнитные возмущения 2-4 балла мощности. Максимальное возмущение ожидается 18 июля, во вторник, с 0:00 до 15:00.
Между тем, сайт Tesis.xras напоминает об обновленном графике магнитных бурь в течение июля и начале августа.
По данным солнечной лаборатории, в ближайшие дни, 18 июля, земляне готовятся к геомагнитному возмущению 4 баллов мощности. После него на Земле воцарится геомагнитная тишина.
Следует напомнить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 до 10 баллов.
А в следующем месяце прогнозируется возобновление геомагнитной активности на Солнце. 13 августа на Земле будет магнитная буря 5 баллов мощности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светили за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.