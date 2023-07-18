Воздействие сразу двух космических явлений: какой силы будет магнитная буря в ближайшие дни

Магнитные бури на Земле могут спровоцировать сразу два явления – выброс корональной массы (СМЕ) и солнечное пятно на светиле

В ближайшие дни на Землю может упасть выброс корональной массы (СМЕ), а также взрыв из солнечного пятна AR3363, накапливающего в себе энергию в течение двух дней.

Как сообщает Spaceweather, хотя СМЕ "кружит" в космосе два дня подряд, однако вероятную магнитную бурю он может повлечь за собой 18 июля и ее мощность достигнет 5 баллов.

В то же время, специалисты из солнечной лаборатории предостерегают землян о еще одной причине геомагнитных штормов на нашей планете — это большое солнечное пятно AR3363, вспыхнувшее и вызвавшее мощный взрыв класса М6.

"Энергические протоны, ускоренные взрывом, достигли Земли и сейчас заполняют верхние слои атмосферы нашей планеты. Это называется "радиационной бурей" ", — добавляют специалисты.

Таким образом, СМЕ, который вылетел в космос из-за взрыва AR3363, может упасть на Землю вечером 19 или утром 20 июля.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Между тем астросиноптики из Мeteofor уверяют, что в ближайшие дни, а именно 18-20 июля, магнитосферу нашей планеты будут беспокоить лишь небольшие возмущения 2-4 балла мощности.

Магнитные бури 18-20 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал об огромном количестве пятен на Солнце, обнаруженных с помощью станции МКС.