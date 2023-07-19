Ученые предупреждают о сильной магнитной буре на Земле: что станет причиной шторма

Астросиноптики уверены, скоро на Землю упадет выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уверяют, что на Земле скоро произойдет магнитная буря, которая будет следствием большого взрыва на Солнце от пятна AR3363.

Как сообщает Spaceweather, 20 июля геомагнитный шторм может достигать 5-6 баллов мощности.

Такого же мнения и астросиноптики с сайта Meteofor. Магнитная буря должна начаться 20 июля в 18.00 и завершиться 21 июля в полночь. Она будет достигать 5 баллов мощности. После этого геомагнитная активность на Солнце спадет.

Магнитные бури 19-21 июля

Между тем сайт Tesis.xras напоминает об обновленном графике магнитных бурь в течение июля и августа.

По данным солнечной лаборатории, в ближайшие дни, 20-21 июля, земляне готовятся к небольшому возмущению 4 баллов мощности. После него на Земле воцарится геомагнитная тишина.

Магнитные бури в июле-августе 2023

А в следующем месяце прогнозируется возобновление геомагнитной активности на Солнце. Итак, 13-15 августа на Земле будет 5-балльная магнитная буря. А 16 августа геомагнитный шторм сменится небольшим возмущением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Она была столь велика, что спровоцировала магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.