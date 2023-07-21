Наближається другий викид з Сонця: якої потужності буде магнітна буря на Землі

Перший викид з Сонця послабив магнітосферу землі для другого вибуху

Нещодавно на Землю впав перший викид корональної маси (СМЕ) з Сонця, але, за словами астросиноптиків, він не спричинив магнітну бурю, хоча магнітосферу нашої планети він зміг пом'якшити для більш ефективного удару зі світила 21 липня.

Як повідомляє Spaceweather, геомагнітний шторм може сягати 5 балів потужності.

Водночас фахівці з Meteofor запевняють, найближчими днями українці можуть відпочити від магнітних бур.

Магнітні бурі на 21-23 липня

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік геомагнітних штормів у липні та серпні.

Тож, за прогнозами, до кінця липня ні збурення, ні бур не передбачається на Землі.

Магнітні бурі у липні-серпні 2023

А наступному місяці астросиноптики попереджають про геомагнітну активність на Сонці. Тож, 13-14 серпня на Землі буде 5-бальна магнітна буря. А 15 серпня геомагнітний шторм зміниться на невелике збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.