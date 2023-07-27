На Солнце образовалось большое пятно: станет ли оно причиной магнитных бурь на Земле

Пятно настолько велико, что влияет на вибрацию всего светила

Земля до сих пор приходит в себя от удара из космоса, однако Солнце уже подготовило новые геомагнитные подарки.

Как сообщает сайт Spaceweather, на светили специалисты обнаружили новое большое пятно, влияющее на вибрацию всего Солнца. Пока пятно не удалось исследовать, однако астросиноптики предупреждают о возможных выбросах корональной массы (СМЕ), которые могут вызвать на Земле магнитные бури.

В то же время они подчеркивают, что "неожиданный" СМЕ был тем же выбросом, которого земляне ждали 27 июля.

А специалисты по солнечной лаборатории Tesis.xras радуют землян прогнозом геомагнитной погоды на Земле. На графике магнитных бурь в ближайшее время не предусмотрено ни возмущений, ни штормов.

Однако без геомагнитных колебаний не обойдется в августе. 20 и 23 августа магнитосферу Земли будут беспокоить небольшие возмущения 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сверхмощной вспышке на Солнце 14 июля 2000 года. Ученые уверены, что люди, которые летали на коммерческих реактивных самолетах в высоких широтах, получили бы двойную дозу излучения. После того, 15 июля 2000 года мощный взрыв вызвал на Земле экстремальную бурю 9 баллов.