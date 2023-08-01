Август встретил землян магнитной бурей: какой она мощности и когда закончится

Специалисты по солнечным лабораториям говорят, что шторм должен скоро закончиться

По словам астросиноптиков, Солнце в начале третьего месяца лета подарило Земле "сюрприз" в виде слабого геомагнитного шторма.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, он был вызван взрывом магнитной нити на светиле.

Специалисты с платформы Meteofor говорят, что пик магнитной бури уже прошел и она продержится до 12:00 1 августа. Затем уменьшится до небольшого возмущения 4 балла. В течение 2-3 августа на Земле будет царить геомагнитная "тишина".

Магнитные бури 1-3 августа

В то же время, астросиноптики с сайта Tesis.xras напоминают о графике геомагнитных штормов в августе.

По данным сайта, в первой декаде третьего месяца лета земляне ждут небольшое возмущение — 2 августа. В течение следующих 20 дней геомагнитная активность на Солнце будет малой, однако 26 августа произойдет возобновление возмущения 4 баллов.

Через день прогнозируется геомагнитный шторм 5 баллов мощности — 28 августа.

Магнитные бури в августе 2023

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает солнце.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из самых больших пятен на Солнце, которое было обнаружено в 1859 году. Оно вспыхивало в течение двух дней и повлекло за собой слишком сильные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.