Солнце затихло, но угроза выброса есть: когда ждать магнитных бурь в августе
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На графике произошли изменения
Хотя астросиноптики на выходные не прогнозировали геомагнитных штормов на Земле, однако на Солнце все еще есть пятно AR3395, содержащее в себе энергию для сильной вспышки.
Как сообщает сайт Spaceweather, светило хотя и затихло, но есть вероятность магнитных бурь в ближайшее время.
Между тем специалисты с сайта Meteofor говорят, что в течение 14-16 августа на Земле будет царить геомагнитная тишина. Произойдет лишь небольшое возмущение 1-3 баллов силой.
В то же время, Tesis.xras напоминает о графике магнитных штормов в августе и сентябре и добавляет, что на нем произошли определенные изменения.
На этой неделе землянам следует готовиться к небольшому двухдневному возмущению 4 баллов, в частости 17-18 августа. После этого геомагнитная активность на Земле спадет, но 26 августа возобновится.
Если в начале первого осеннего месяца прогнозировалась одна магнитная буря 4 сентября и два возмущения 3 и 5 августа, то по плану их уже нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о гигантском солнечном пятне, которое в течение 48 часов выросло и стало в 10 раз больше Земли.