Сонце затихло, але загроза викиду є: коли чекати на магнітні бурі у серпні

На графіку відбулись зміни

Хоча астросиноптики на вихідні не прогнозували геомагнітних штормів на Землі, однак на Сонці все ще є пляма AR3395, яка містить в собі енергію для сильного спалаху.

Як повідомляє сайт Spaceweather, світило хоча і затихло, але є ймовірність магнітних бур найближчим часом.

Тим часом фахівці з сайту Meteofor кажуть, що протягом 14-16 серпня на Землі пануватиме геомагнітна тиша. Відбудуться лише невеликі збурення 1-3 балів силою.

Водночас Tesis.xras нагадує про графік магнітних штормів у серпні та вересні й додає, що на ньому відбулись певні зміни.

На цьому тижні землянам варто готуватись до невеликого дводенного збурення 4 балів, зокрема 17-18 серпня. Після того геомагнітна активність на Землі спаде, але 26 серпня поновиться.

Якщо на початку першого осіннього місяця прогнозувалась одна магнітна буря 4 вересня та два збурення 3 та 5 серпня, то за планом їх вже немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про гігантську сонячну пляму, яка в протягом 48 годин виросла і стала в 10 разів більше за Землю.