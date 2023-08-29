Две вспышки на Солнце: произойдет ли магнитная буря в ближайшее время

Появился обновленный график геомагнитных штормов

Астросиноптики заранее могут сообщать о возможных магнитных бурях и возмущениях. Они прогнозируют, что последние дни августа и начало сентября пройдут без головной боли.

Как сообщает Meteoprog, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В9,1 и одна вспышка класса С1,03. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Специалисты говорят, что вероятность вспышки на Солнце М-класса составляет 20%, а Х-класса – 5%. Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Специалисты из солнечной лаборатории Tesis.xras напоминают о графике магнитных бурь в августе и сентябре.

Август закончится без головных болей, а в первом месяце осени произойдет лишь магнитное возмущение 4 баллов силой — 14 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светиле за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.