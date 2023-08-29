Два спалахи на Сонці: чи відбудеться магнітна буря найближчим часом

З'явився оновлений графік геомагнітних штормів

Астросиноптики заздалегідь можуть повідомляти про ймовірні магнітні бурі та збурення. Тож, вони прогнозують, що останні дні серпня та початок вересня пройдуть без головного болю.

Як повідомляє Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися один спалах класу В9,1 та один спалах класу С1,03. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Фахівці кажуть, що ймовірність спалаху на Сонці М-класу скаладає 20%, а Х-класу — 5%. Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

А спеціалісти з сонячної лабораторії Tesis.xras нагадують про графік магнітних бур у серпні та вересні.

Серпень закінчиться без головного болю, а у першому місяці осені відбудеться лише магнітне збурення 4 балів силою — 14 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.