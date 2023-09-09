Что говорит нам подсознание: ученые рассказали, какие кошмары сняться чаще всего

Далеко не все страшные сны имеют скрытый смысл

Зачастую сны являются реакцией подсознания на события недавнего прошлого. И если человеку пришлось столкнуться с травматическими событиями, то и кошмары будут соответствующими.

Однако, как пишет Business Insider, ученые установили, что есть мотивы кошмарных снов, которые присущи всем людям и повторяются с завидной регулярностью.

Так команда руководителя лаборатории сна Центрального института психического здоровья в Мангейме Михаэля Шредла, смогла проанализировать 1200 снов и нашла 10, которые встречаются чаще всего. Поскольку наука все еще не нашла ответа на вопрос, почему мы вообще видим сны, результаты исследования вряд ли могут быть где-то использованы. Впрочем, понимание этих закономерностей может стать отправной точкой для определения того, с какими эмоциями люди имеют дело в подсознании.

№10 — Заражение

Кошмары о паразитах, болезнях и грязи в основном видели те люди, которые в собственном доме не ощущали себя в безопасности. К этому относятся также сны о нашествии тараканов, мышей или других животных, которые вы находите отвратительными.

№9 — Присутствие зла

Ощущение того, что человека преследует некий демон, призрак, пришелец или просто злоумышленник обычно возникает у тех людей, которые страдают от сонного паралича. Это состояние возникает, когда части мозга регулирующие сон и пробуждение дают сбой и начинают работать совместно. Тем самым получается, что человек проснулся, но не может пошевелиться.

В этот момент часто и возникают сны о чьем-то злом присутствии, которое не дает пошевелиться.

№8 — Предчувствие катастрофы

Сны о стихийных бедствиях и других масштабных катастрофах являются популярными у людей, которые в целом плохо осознают свои перспективы и не понимают, что ждет их в будущем. Впрочем, они также могут посещать и тех людей, которые пережили подобное бедствие, тогда мозг может просто возвращать вас к этим событиям, чтобы "отрепетировать" порядок действий на случай повторения ситуации.

№7 — Страх неизвестного

Если во сне человека преследует чувство, будто он что-то забыл или должны сделать что-то, о чем не помнит, то скорее всего искать тут скрытый смысл не стоит. Это то переживание с которым люди сталкиваются постоянно в современной жизни и поэтому мозг часто может либо вернуть вас к недавним событиям, или же вызвать это ощущение просто так.

№6 — Конфликт

Словесная перепалка с оппонентом без вступления в драку говорит о том, что человек ощущает социальную тревожность в личных отношениях. Также возможно, что это говорит о важном разговоре, который он постоянно откладывает.

№5 — Болезнь и смерть

Сны о персональной болезни или болезни близких могут говорить о многих вещах, которые человек переживает в настоящее время. Они могут свидетельствовать о персональном страхе перед болезнями или же страхом потерять контроль над собственным благополучием.

№4 — Преследование

Попытки сбежать от опасности являются нормальной реакцией мозга, а потому сны о преследовании могут хорошо показать то, чего боится конкретный человек.

№3 — Несчастные случаи

Падения с высоты, утопление, автокатастрофы и т.д. тоже могут буквально говорить человеку о том, чего он боится. Однако также они могут быть намеком на потерю контроля над происходящим в жизни или на ощущение беспомощности.

Примечательно, что эти сны гораздо чаще сняться мужчинам, чем женщинам.

№2 — Драка

Физический конфликт с неприятелем или наблюдение за дракой со стороны может быть переживанием аналогичного травматического опыта, но может свидетельствовать и о социальной тревоге, страхе перед насилием или уязвимостью перед критикой со стороны других людей.

№1 — Неудача

Абсолютным лидером по числу случаев (18%) был кошмар о персональных неудачах, ошибках, неспособности достичь желаемого и т.д.

Ученые говорят, что если вам снятся такие сценарии, возможно, вы чувствуете некоторую неуверенность в своих силах или в том, что другие люди думают о вашей работе.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, из-за чего возникает вера в сверхъестественные силы и паранормальные события.